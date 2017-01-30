Суд обязал снести незаконно построенный дом на улице Пежемского в Иркутске

Куйбышевский районный суд обязал снести жилой дом, который был незаконно построен на улице Пежемского в Иркутске. Владельца привлекли к административной ответственности по ст. 7.1. КоАП РФ за самовольное занятие земельного участка. Кроме того, ему вынесено предупреждение об освобождении земельного участка. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе суда.

Известно, что участок не был поставлен на кадастровый учет, при этом он использовался по эксплуатацию жилого дома и хозяйственных построек.

«Суд установил, что ответчик не имеет правоустанавливающих документов ни на дом, ни на земельный участок», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что предписание об освобождении земельного участка не было исполнено в добровольном порядке.