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12:19 (мск), источник: АиФ Красноярск

В Красноярском крае 85 мостов проверят на прочность

Эксперты оценят безопасность, грузоподъемность и долговечность конструкций.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярском крае в 2017 году на региональных автодорогах будет обследовано 85 мостов. Кстати, плановое диагностическое обследование мостовых сооружений проводится ежегодно, сообщили в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

В течение года подрядная организация проведет обследование опор искусственных сооружений, пролетных строений и мостового полотна. Эксперты оценят безопасность, грузоподъемность и долговечность конструкций. При необходимости с помощью специальных приборов будет проведено испытание мостов.

По итогам диагностики выставляется оценка состояния сооружения, согласно которой в КРУДОРе принимается решение о необходимости проведения ремонтных работ на мостах. Кроме этого, может быть уменьшена нагрузка на сооружение.

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