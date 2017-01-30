В Красноярском крае 85 мостов проверят на прочность

В Красноярском крае в 2017 году на региональных автодорогах будет обследовано 85 мостов. Кстати, плановое диагностическое обследование мостовых сооружений проводится ежегодно, сообщили в пресс-службе краевого управления автомобильных дорог.

В течение года подрядная организация проведет обследование опор искусственных сооружений, пролетных строений и мостового полотна. Эксперты оценят безопасность, грузоподъемность и долговечность конструкций. При необходимости с помощью специальных приборов будет проведено испытание мостов.

По итогам диагностики выставляется оценка состояния сооружения, согласно которой в КРУДОРе принимается решение о необходимости проведения ремонтных работ на мостах. Кроме этого, может быть уменьшена нагрузка на сооружение.