Детский технопарк построят в Самарской области
Средства поступят из федерального бюджета.
Средства поступят из федерального бюджета.
В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении в 2017 году субсидий по Федеральной целевой программе развития образования.
9,5 миллионов рублей Самарская область получит из федерального бюджета на пополнение фондов школьных библиотек, создание школьных
52,3 млн рублей — на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, создание технопарка, обеспечивающего ежегодный охват не меньше 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, а также повышение квалификации педагогических и других работников детских технопарков.
14,3 млн рублей — на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе