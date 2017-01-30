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12:11 (мск), источник: НИА Самара

Детский технопарк построят в Самарской области


Средства поступят из федерального бюджета.

Источник: Reuters

В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении в 2017 году субсидий по Федеральной целевой программе развития образования.

9,5 миллионов рублей Самарская область получит из федерального бюджета на пополнение фондов школьных библиотек, создание школьных информационно-библиотечных центров, финансирование деятельности стажировочных площадок, проведение курсов повышения квалификации, создание современных материально-технических условий в организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.

52,3 млн рублей — на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, создание технопарка, обеспечивающего ежегодный охват не меньше 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, а также повышение квалификации педагогических и других работников детских технопарков.

14,3 млн рублей — на развитие технологического обеспечения процедур оценки качества образования, в том числе материально-техническое оснащение регионального центра обработки информации, пунктов приёма экзамена, создание региональных инструментов для проведения оценки качества общего образования, повышение квалификации специалистов, пишет Самру.ру.

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