Детский технопарк построят в Самарской области

В правительстве РФ подписано распоряжение о распределении в 2017 году субсидий по Федеральной целевой программе развития образования.

9,5 миллионов рублей Самарская область получит из федерального бюджета на пополнение фондов школьных библиотек, создание школьных информационно-библиотечных центров, финансирование деятельности стажировочных площадок, проведение курсов повышения квалификации, создание современных материально-технических условий в организациях, реализующих адаптированные образовательные программы.

52,3 млн рублей — на разработку модели создания и функционирования детских технопарков, создание технопарка, обеспечивающего ежегодный охват не меньше 800 детей в возрасте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразовательными программами, а также повышение квалификации педагогических и других работников детских технопарков.