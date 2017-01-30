Роструд вступился за докера-активиста из Ванино, снимавшего угольную пыль для Путина

Хабаровск, 30 января, AmurMedia.

Госинспекция труда в Хабаровском крае выдала предписание руководству порта Ванино с требованием отменить наказание докера Александра Егорова. Результаты внеплановой проверки показали, что нарушен порядок применения взыскания, сообщает ИА AmurMedia с ссылкой на форум «Наша Гавань».

Напомним, докер Александр Егоров получил выговор и был лишен премии за видеозапись угольного запыления для послания Владимиру Путину. Позднее жители поселка организовали митинг в поддержку активиста.

Как сообщает портал «Наша Гавань», госинспекция труда в Хабаровском крае провела внеплановую проверку порта Ванино и установила, что «в нарушение ст.ст. 22, 192, 193 Трудового кодекса РФ, при применении дисциплинарного взыскания к докеру Егорову в виде выговора, работодателем был нарушен порядок применения к работнику дисциплинарного взыскания». А спор о лишении вознаграждения докер сможет решить в суде в индивидуальном порядке, так как премирование — право работодателя, а не обязанность.

Между тем, сам докер сообщил, что с предписанием госинспекции еще не ознакомился.

— Для меня важнее, чтобы была решена проблема с пылением в поселке, — пояснил Александр Егоров.