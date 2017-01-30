Народный проспект во Владивостоке отремонтировали холодным асфальтом
Дорожные службы краевого центра продолжают восстанавливать городские магистрали.
Дорожные службы краевого центра продолжают восстанавливать городские магистрали.
Владивосток, 30 января, PrimaMedia.
Ремонтные работы дорожного полотна на Народном проспекте во Владивостоке завершились в минувшие выходные. На дорогах краевого центра продолжается
Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, технология ремонта дорог холодным асфальтом используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха. Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому
Стоит отметить, что сегодня подрядная организация продолжает ремонт дороги по улице Русской.