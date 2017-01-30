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12:05 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Народный проспект во Владивостоке отремонтировали холодным асфальтом

Дорожные службы краевого центра продолжают восстанавливать городские магистрали.

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Ремонтные работы дорожного полотна на Народном проспекте во Владивостоке завершились в минувшие выходные. На дорогах краевого центра продолжается аварийно-восстановительный ремонт дорожного покрытия холодным асфальтом, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе мэрии Владивостока.

Как сообщили в управлении дорог и благоустройства администрации города, технология ремонта дорог холодным асфальтом используется во Владивостоке уже несколько лет и позволяет ремонтировать дорожное полотно в зимнее время года, при отрицательных температурах наружного воздуха. Работы по ремонту дорог с применением холодного асфальта дорогостоящие, поэтому аварийно-восстановительный ремонт ведётся на улицах с наибольшей интенсивностью движения.

Стоит отметить, что сегодня подрядная организация продолжает ремонт дороги по улице Русской.

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