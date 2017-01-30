Семь автобусов запустили маршруты алтайского и кузбасского направлений

Ежедневно с автовокзала Новосибирска уходит с десяток автобусов до Барнаула, время в пути — 4,5 часа. Последний из них прибывает в пункт назначения в два часа ночи. Конечно же, новые, более комфортабельные автобусы на этом направлении порадуют пассажиров.

— Я часто приезжаю в Новосибирск из Барнаула, — рассказывает Александр, готовящийся сесть в автобус, который отправляется до столицы Алтайского края с новосибирского автовокзала. — Обычно езжу на автобусах — расписание более удобное, чем у поездов, хотя я бы предпочел железную дорогу — все-таки комфортнее. Но если будут хорошие, новые автобусы — тоже хорошо.

Правительство региона непрерывно работает над повышением качества пассажирских перевозок, рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сергей Титов. По его словам, развитие автобусного движения как внутри области, так и на межрегиональных и международных маршрутах — одна из основных задач министерства транспорта.

— Пассажирские перевозки должны быть не только регулярными, но и максимально комфортными и безопасными, именно поэтому постоянно идет обновление автобусного парка, — подчеркнул Сергей Титов, отметив, что совместно с надзорными органами профильное министерство ежемесячно контролирует техническое состояние пассажирского транспорта на маршрутах всех категорий.

Обновление автобусного парка в Новосибирской области будет продолжаться. В ближайшее время выйдут на маршруты еще 11 автобусов. После получения специального допуска часть новых машин начнут эксплуатировать на международных направлениях — между Россией и Казахстаном.

Цифра

В регионе более 3 миллиардов рублей планируется направить на содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них в 2017 году.

Опубликовано в газете «Советская Сибирь» № 4 от 25 января 2017 года.