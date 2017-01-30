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11:37 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области станет больше вытрезвителей и видеокамер на дорогах

В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги 2016 года: наш регион по-прежнему остаётся одним из самых криминогенных в России. Мы замыкаем пятёрку «лидеров» после Москвы, Московской области, Краснодарского края и республики Башкортостан.

В 2016 году на Южном Урале совершено более 64,5 тыс. преступлений. Тем не менее, количество преступлений на сто тыс. населения уменьшилось по сравнению с 2015 годом. — На 8% сократилось число убийств, на 4,5% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 22% — хулиганств, на 24% — угонов, на 17% — краж и на 2% — разбойных нападений, — перечислил Андрей Сергеев, начальник ГУ МВД России по Челябинской области. — Всего преступлений стало меньше на 8,5% во всех муниципальных образованиях за исключением Чебаркульского и Сосновского районов.

За весь год южноуральские полицейские приняли свыше 614 тыс. сообщений о различных происшествиях. При этом нераскрытых преступлений стало меньше на 13%. Расследовано более 36,5 тыс. преступлений, по этому показателю мы опять же входим в пятёрку лидеров РФ. Одним из главных событий года названо открытие вытрезвителя в Челябинске.

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Впрочем в Управлении его величественно называют «антиалкогольным центром». Именно сюда теперь везут лица, находящиеся в тяжелой степени опьянения. Ежедневно в вытрезвитель доставляют около 15 человек. В выходные больше — до 18. Общая вместимость — 25. — Это важный социальный проект, — уверен Сергеев. — Специально на улицах никого отлавливать не будут. Если человека, находящегося в общественном месте в состоянии опьянения, обязательно доставят в муниципальный центр. Это делается, чтобы спасти самого человека, оградить от посягательств на его имущество, сохранить жизнь и здоровье. Мы планируем и дальше работать в этом направлении. Постараемся во всех отделениях полиции создать такие подразделения, где пьяным окажут наркологическую помощь.

Кроме того, повсеместно по области отмечен рост преступлений на дорогах. Особенно часты случаи, когда за руль повторно садятся пьяные, уже когда-то лишённые прав за непреодолимую тягу к вождению автомобиля подшофе. — Из четырёх тыс. подобных преступлений в прошлом году, лишь в 79 случаях водители приговорены к реальному сроку лишения свободы, — сетуют в Управлении. — К сожалению, надлежащим образом закон не работает. За выходные мы задерживаем 200−250 пьяных водителей, это страшные цифры: каждый из них потенциальный убийца! На помощь полицейским придут видеокамеры: их станет ещё больше на дорогах области. В прошлом году было установлено 52 видеокамеры в Озёрске. В этом году планируется оснастить ими Снежинск и Миасс. Вторая столица Челябинской области — Магнитогорск — пока оборудована лишь 14 камерами. Но мэр города заверил, что в течение года будут выделены средства для оборудования опасных перекрёстков камерами видеонаблюдения. Благодаря этому, стало меньше на 10%, погибших на дорогах — на 28%, раненых в ДТП — на 7%. Вообще же в областной полиции уверены: камер на федеральных трассах и в Челябинске уже предостаточно, следует исправлять перекос и заняться установкой камер в жилом секторе. — В первую очередь видеонаблюдение будет установлено во дворах с напряжённой криминальной установкой, где совершаются грабежи и хулиганства, а также кражи из автомашин, повреждение транспорта и поджоги, — заявил Сергеев.

ЦИФРЫ:

В 2016 году в 1,5 раза увеличилось количество изъятого наркозелья (589 кг) по сравнению с 2015 годом. И это самый высокий результат в УрФО.

Изъяло 1,5 млн литров суррогатного алкоголя. И в целом преступлений с контрафактом и фальсификатами стало в два раза больше.

Приняты федеральный и областной законы об участии населения в охране общественного порядка. В регионе уже создано 75 добровольных народных дружин, которые включают в себя 1270 человек.

Изъято из незаконного оборота и уничтожено почти 4 тыс. единиц оружия и более 28 тыс. единиц боеприпасов. Во многом это произошло благодаря тому, что с 2014 года вдвое увеличена сумма денежного вознаграждения за сданное оружие — с 800 тыс. до 1,8 млн рублей.

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