В Челябинской области станет больше вытрезвителей и видеокамер на дорогах
В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги 2016 года: наш регион
В ГУ МВД России по Челябинской области подвели итоги 2016 года: наш регион
В 2016 году на Южном Урале совершено более 64,5 тыс. преступлений. Тем не менее, количество преступлений на сто тыс. населения уменьшилось по сравнению с 2015 годом. — На 8% сократилось число убийств, на 4,5% — умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, на 22% — хулиганств, на 24% — угонов, на 17% — краж и на 2% — разбойных нападений, — перечислил Андрей Сергеев, начальник ГУ МВД России по Челябинской области. — Всего преступлений стало меньше на 8,5% во всех муниципальных образованиях за исключением Чебаркульского и Сосновского районов.
За весь год южноуральские полицейские приняли свыше 614 тыс. сообщений о различных происшествиях. При этом нераскрытых преступлений стало меньше на 13%. Расследовано более 36,5 тыс. преступлений, по этому показателю мы опять же входим в пятёрку лидеров РФ. Одним из главных событий года названо открытие вытрезвителя в Челябинске.
Впрочем в Управлении его величественно называют «антиалкогольным центром». Именно сюда теперь везут лица, находящиеся в тяжелой степени опьянения. Ежедневно в вытрезвитель доставляют около 15 человек. В выходные больше — до 18. Общая вместимость — 25. — Это важный социальный проект, — уверен Сергеев. — Специально на улицах никого отлавливать не будут. Если человека, находящегося в общественном месте в состоянии опьянения, обязательно доставят в муниципальный центр. Это делается, чтобы спасти самого человека, оградить от посягательств на его имущество, сохранить жизнь и здоровье. Мы планируем и дальше работать в этом направлении. Постараемся во всех отделениях полиции создать такие подразделения, где пьяным окажут наркологическую помощь.
Кроме того, повсеместно по области отмечен рост преступлений на дорогах. Особенно часты случаи, когда за руль повторно садятся пьяные, уже
ЦИФРЫ:
В 2016 году в 1,5 раза увеличилось количество изъятого наркозелья (589 кг) по сравнению с 2015 годом. И это самый высокий результат в УрФО.
Изъяло 1,5 млн литров суррогатного алкоголя. И в целом преступлений с контрафактом и фальсификатами стало в два раза больше.
Приняты федеральный и областной законы об участии населения в охране общественного порядка. В регионе уже создано 75 добровольных народных дружин, которые включают в себя 1270 человек.
Изъято из незаконного оборота и уничтожено почти 4 тыс. единиц оружия и более 28 тыс. единиц боеприпасов. Во многом это произошло благодаря тому, что с 2014 года вдвое увеличена сумма денежного вознаграждения за сданное оружие — с 800 тыс. до 1,8 млн рублей.