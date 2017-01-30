В Севастополе 60% городских дорог в ямах — профильный департамент
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе аварийные ямы встречаются на 60% городских дорог.
СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе аварийные ямы встречаются на 60% городских дорог.
Об этом в ходе аппаратного совещания в правительства города заявил директор департамента транспорта и развития
«Что касается текущего состояния дорог, по нашим оценкам, аварийная ямочность — на 60%
По словам чиновника, причина этого — строительство дорог с нарушением нормативов, в частности, требований к твердости щебня. «Влага впитывается (в асфальт) и
В бюджете Севастополя на 2017 год на ямочный ремонт и содержание дорог предусмотрено 350 млн рублей. Титов сообщил, что проводить ремонт дорог можно при температуре от +5 градусов, поэтому активизация работ и увеличение количества бригад дорожников планируется в весенний период.
В настоящее время разработан план график ямочного ремонта дорог в феврале и весной. В первую очередь ремонт дорог будет проведен на проспекте Октябрьской революции, ул. Степаняна, ул. Вакуленчука, ул. Вокзальной.