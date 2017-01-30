Сроки реконструкции путепровода по улице Генерала Озерова сдвигаются
Городская администрация отменила аукцион на ремонт путепровода по улице Генерала Озерова.
Городская администрация отменила аукцион на ремонт путепровода по улице Генерала Озерова.
Уведомление направлено в антимонопольную службу, которая нашла нарушения в организации торгов.
Таким образом, сроки реконструкции моста через железнодорожные пути у Северного вокзала Калининграда сдвигаются на неопределенный срок. Торги аннулированы на этапе подачи заявок. Причина — нарушение антимонопольного законодательства, в частности, закона о контрактной системе работы. Комиссия ФАС установила, что заказчик указал в конкурсной документации требования к участникам, которые необходимо предъявлять лишь при выполнении капитального ремонта. В то время как работы на путепроводе на улице Генерала Озерова в Калининграде значились исключительно как ремонт текущий.
Ольга Боброва, руководитель Калининградского управления ФАС:
— Те условия, которые выставлены к участникам со стороны заказчика с требованиями проведения просто ремонта, они предъявили требования по дополнительным обоснованиям, которые характеризуются как предъявление к работам капитального характера. Мы пришли к выводу, что необоснованные требования к участникам закупки были предъявлены. В связи с этим аукцион также требует отмены.
Ранее планировалось, что к августу текущего года путепровод на Озерова обновят. Там планировалось демонтировать старые конструкции и уложить новые монолитные плиты. Бюджет выделил на эти цели более 47 миллионов рублей.