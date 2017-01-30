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12:11 (мск), источник: Вести - Калининград

Сроки реконструкции путепровода по улице Генерала Озерова сдвигаются

Городская администрация отменила аукцион на ремонт путепровода по улице Генерала Озерова.

Уведомление направлено в антимонопольную службу, которая нашла нарушения в организации торгов.

Таким образом, сроки реконструкции моста через железнодорожные пути у Северного вокзала Калининграда сдвигаются на неопределенный срок. Торги аннулированы на этапе подачи заявок. Причина — нарушение антимонопольного законодательства, в частности, закона о контрактной системе работы. Комиссия ФАС установила, что заказчик указал в конкурсной документации требования к участникам, которые необходимо предъявлять лишь при выполнении капитального ремонта. В то время как работы на путепроводе на улице Генерала Озерова в Калининграде значились исключительно как ремонт текущий.

Ольга Боброва, руководитель Калининградского управления ФАС:

— Те условия, которые выставлены к участникам со стороны заказчика с требованиями проведения просто ремонта, они предъявили требования по дополнительным обоснованиям, которые характеризуются как предъявление к работам капитального характера. Мы пришли к выводу, что необоснованные требования к участникам закупки были предъявлены. В связи с этим аукцион также требует отмены.

Ранее планировалось, что к августу текущего года путепровод на Озерова обновят. Там планировалось демонтировать старые конструкции и уложить новые монолитные плиты. Бюджет выделил на эти цели более 47 миллионов рублей.

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