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11:50 (мск), источник: Интерфакс

Япония попросила РФ разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — Япония просит разрешить поставки рыбной продукции из акватории, которая прилегает к префектурам, пострадавшим от радиационного заражения из-за аварии 2011 года на атомной электростанции «Фукусима-1», сообщает Россельхознадзор по итогам телефонных переговоров с представителями министерства сельского, лесного и рыбного хозяйства и министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии.

Источник: AP 2016

Японская сторона сообщила, что уровень стронция в окружающей среде находится в допустимых пределах. Россельхознадзор обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть такую возможность. Ускорить решение этого вопроса может получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности, отмечается в сообщении.

Россельхознадзор в апреле 2011 года из-за аварии на «Фукусиме-1» запретил поставки рыбы с более чем 150 японских предприятий.

Согласно сообщению, представители японских ведомств также сообщили, что предоставили Россельхознадзору право включать российские предприятия в реестр экспортеров готовой продукции из свинины и говядины в Японию под свои официальные гарантии. В декабре 2016 года японские специалисты проинспектировали два российских предприятия — «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» агрохолдинга «Мираторг») и «Ратимир» (Приморский край) и разрешили им поставки на японский рынок.

Как сообщалось ранее, в марте российские и японские специалисты планируют провести взаимные инспекции систем безопасности обеих стран. Специалисты Россельхознадзора оценят эпизоотическую ситуацию и систему безопасности при производстве высококачественной говядины кобэ, мяса птицы и готовой продукции из мяса птицы в Японии, японские специалисты проверят российскую систему безопасности при производстве мяса птицы и готовой продукции из него.

Следующим этапом станут взаимные инспекции российских предприятий по производству говядины и птицы и японских рыбоперерабатывающих предприятий.

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