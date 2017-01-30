Япония попросила РФ разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»

Японская сторона сообщила, что уровень стронция в окружающей среде находится в допустимых пределах. Россельхознадзор обратился к Евразийской экономической комиссии с просьбой рассмотреть такую возможность. Ускорить решение этого вопроса может получение от японской стороны дополнительных материалов и контактов эксперта в области радиационной безопасности, отмечается в сообщении.

Россельхознадзор в апреле 2011 года из-за аварии на «Фукусиме-1» запретил поставки рыбы с более чем 150 японских предприятий.

Согласно сообщению, представители японских ведомств также сообщили, что предоставили Россельхознадзору право включать российские предприятия в реестр экспортеров готовой продукции из свинины и говядины в Японию под свои официальные гарантии. В декабре 2016 года японские специалисты проинспектировали два российских предприятия — «Мираторг-Запад» (калининградская «дочка» агрохолдинга «Мираторг») и «Ратимир» (Приморский край) и разрешили им поставки на японский рынок.

Как сообщалось ранее, в марте российские и японские специалисты планируют провести взаимные инспекции систем безопасности обеих стран. Специалисты Россельхознадзора оценят эпизоотическую ситуацию и систему безопасности при производстве высококачественной говядины кобэ, мяса птицы и готовой продукции из мяса птицы в Японии, японские специалисты проверят российскую систему безопасности при производстве мяса птицы и готовой продукции из него.

Следующим этапом станут взаимные инспекции российских предприятий по производству говядины и птицы и японских рыбоперерабатывающих предприятий.