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12:16 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярские фирмы задолжали работникам 80 млн рублей

Крупные долги перед работниками накопили 11 организаций.

К началу 2017 года суммарный размер задолженности по заработной плате в Красноярском крае сократился до 80,1 млн рублей. Крупные долги перед работниками накопили 11 организаций, сообщили в пресс-службе краевой прокуратуры со ссылкой на данные Красноярскстата. Напомним, в августе 2016 года суммарная задолженность по заработной плате в крае составляла почти 190 млн рублей.

Основная доля задолженности сложилась на предприятиях, уже признанных банкротами в судебном порядке. В прошлом году по инициативе прокуроров к административной ответственности были привечены арбитражные управляющие таких компаний-банкротов, как ООО «Компас-3000», ООО «Енисейский ЦБК», ОАО «ДЭП № 363» и ООО «ДПМК «Ачинская». На рассмотрении в суде находятся дела в отношении конкурсных управляющих ООО «Енисейский фанерный комбинат» и ФГУП «СМУ».

В прошлом году за систематические долги по зарплате суд дисквалифицировал трех руководителей. В пользу работников через суд было взыскано 149,4 млн рублей. По фактам невыплаты заработной платы за год было возбуждено 23 уголовных дела.

«В результате совместных действий органов прокуратуры и правительства края в 2016 году погашена задолженность по заработной плате на сумму более 760 млн рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

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