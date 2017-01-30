Красноярские фирмы задолжали работникам 80 млн рублей
Крупные долги перед работниками накопили 11 организаций.
Крупные долги перед работниками накопили 11 организаций.
К началу 2017 года суммарный размер задолженности по заработной плате в Красноярском крае сократился до 80,1 млн рублей. Крупные долги перед работниками накопили 11 организаций, сообщили в
Основная доля задолженности сложилась на предприятиях, уже признанных банкротами в судебном порядке. В прошлом году по инициативе прокуроров к административной ответственности были привечены арбитражные управляющие таких
В прошлом году за систематические долги по зарплате суд дисквалифицировал трех руководителей. В пользу работников через суд было взыскано 149,4 млн рублей. По фактам невыплаты заработной платы за год было возбуждено 23 уголовных дела.
«В результате совместных действий органов прокуратуры и правительства края в 2016 году погашена задолженность по заработной плате на сумму более 760 млн рублей», — добавили в надзорном ведомстве.