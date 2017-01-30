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12:03 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Общественность отклонила проект застройки «Зеленого угла» во Владивостоке

Камнем преткновения стало «жилье для российской семьи», которое внезапно превратилось в детсад.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 30 января, PrimaMedia.

Жители Владивостока в ходе публичных слушаний проекта комплексного развития территории в районе владивостокского авторынка «Зеленый угол» рекомендовали администрации города отклонить проект и отправить его на доработку. Слушания проходили 30 января в одной из школ города, сообщает ИА PrimaMedia. Камнем преткновения стал участок строительства многоквартирных домов по программе «Жилье для российской семьи», который разработчики проекта забыли учесть, несмотря на то, что стройка уже началась. В итоге участок, где возводится многоэтажка, оказался в «зоне размещения объектов дошкольного образования».

Документацию по планировке территории по заказу администрации города разработала проектная мастерская «Архибат» (ранее разрабатывала проект развития парка Минного городка). Речь идет об участке площадью 332 га в Ленинском районе, ограниченном с севера существующим сейчас авторынком (вся территория авторынка включительно), с запада улицей Нейбута и промышленной зоной ТЭЦ-2 и железной дорогой с юга. Район ждет застройка многоквартирными домами высотой 9−24 и более этажей, объектами социально-культурного, коммунально-бытового назначения.

Выслушав информацию, участники слушаний приступили к голосованию. Большинством голосов (девять «за», один представитель проектировщиков «воздержался») участники заседания приняли решение рекомендовать главе города проект отправить на доработку.

Отметим, что к той части проекта, которая касается застройки территории авторынка «Зеленый угол» замечаний на публичных слушаниях представлено не было. Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, представленный проект предполагает строительство на территории нынешних стоянок многоэтажных домов, школ, детских садов и больниц.

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