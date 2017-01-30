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12:00 (мск), источник: Nakanune.ru

На вырубку деревьев вокруг аэропорта «Кольцово» потратят 15 миллионов рублей

На снос зеленых насаждений вокруг аэропорта «Кольцово» в Екатеринбурге потратят 15 млн руб.

Как передает корреспондент Накануне.RU, конкурс на эти работы размещен на сайте госзакупок.

«По федеральным авиационным правилам, существуют требования к высоте насаждений. Сейчас некоторые деревья приближаются к максимуму допустимой отметки. Такая сумма будет затрачена в связи с объемом проводимых работ», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы аэропорта «Кольцово» Дмитрий Тюхтин.

В документах о конкурсе говорится, что вырубка деревьев должна закончиться седьмого марта этого года. Планируется очистить четыре участка. Высота деревьев после работ не должна превышать 20 м.

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