На вырубку деревьев вокруг аэропорта «Кольцово» потратят 15 миллионов рублей

Как передает корреспондент Накануне.RU, конкурс на эти работы размещен на сайте госзакупок.

«По федеральным авиационным правилам, существуют требования к высоте насаждений. Сейчас некоторые деревья приближаются к максимуму допустимой отметки. Такая сумма будет затрачена в связи с объемом проводимых работ», — прокомментировал ситуацию Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы аэропорта «Кольцово» Дмитрий Тюхтин.

В документах о конкурсе говорится, что вырубка деревьев должна закончиться седьмого марта этого года. Планируется очистить четыре участка. Высота деревьев после работ не должна превышать 20 м.