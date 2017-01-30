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13:49 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Донской Россельхознадзор обнаружил у предпринимателя 180 тонн зараженной кукурузы

Сотрудники регионального Россельхознадзора при проверке индивидуального предпринимателя из Кагальницкого района обнаружили 180 тонн семян кукурузы, зараженных амброзией полыннолистной.

По оценкам экспертов, степень заражения достаточно большая — пять семян амброзии на килограмм кукурузы.

«При недостаточном уходе за посевами культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому снижению, а то и полной гибели урожая. На лугах и пастбищах амброзия вытесняет злаково-бобовые травы и резко снижает кормовые качества сена и выпасов, поскольку не поедается скотом вследствие содержания в ее листьях горьких эфирных масел. При поедании амброзии коровами, молоко и молочные продукты приобретают неприятный запах и вкус. Кроме этого пыльца растения является сильным аллергеном и у людей чувствительных к подобным заболеваниям, вызывает поллиноз. Заболевание может проходить в виде резко выраженного аллергического ринита, коньюктивита, мигрени, крапивницы», — сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и республике Калмыкия.

За нарушение предпринимателю назначен штраф.

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