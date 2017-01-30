Из 285 млн долга «Тепловая компания» Омска выплатила «Газпрому» 9 млн

Как сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Омск», входящего в структуру «Газпрома», с 18 по 24 января этого года «Тепловая компания», подведомственная городской администрации, перевела в счет долга за потребленный природный газ по мировому соглашению от 14 июня 2016 года 9,1 млн рублей. При этом общая задолженность все время растет. По данным на 27 января, она составила 284,9 млн рублей.

Пресс-служба ООО «Газпром межрегионгаз Омск»:

— Окончательный расчет по общей сумме, отраженной в мировом соглашении заключенном сторонами, «Тепловая компания» должна была осуществить не позднее 30 сентября 2016 года, но, нарушив условия документа, задержала почти на четыре месяца.

Напомним, сейчас в Арбитражном суде Омской области находится на рассмотрении несколько дел по взысканию долгов с муниципалов, а также иск о банкротстве, поданный поставщиком ресурсов. Однако в мэрии на это смотрят относительно спокойно и заявляют, что до разорения дело не дойдет.