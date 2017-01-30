Из 285 млн долга «Тепловая компания» Омска выплатила «Газпрому» 9 млн
Муниципальное предприятие, являющееся основным поставщиком тепла в регионе, копит задолженность с прошлой весны.
Муниципальное предприятие, являющееся основным поставщиком тепла в регионе, копит задолженность с прошлой весны.
Как сообщили в
— Окончательный расчет по общей сумме, отраженной в мировом соглашении заключенном сторонами, «Тепловая компания» должна была осуществить не позднее 30 сентября 2016 года, но, нарушив условия документа, задержала почти на четыре месяца.
Напомним, сейчас в Арбитражном суде Омской области находится на рассмотрении несколько дел по взысканию долгов с муниципалов, а также иск о банкротстве, поданный поставщиком ресурсов. Однако в мэрии на это смотрят относительно спокойно и заявляют, что до разорения дело не дойдет.