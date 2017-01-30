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12:19 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Правительство РФ передало Воронежский мехзавод под управление «Энергомаша»

Мера должна вывести предприятие из кризиса и исключить новые ошибки при сборке.

Источник: РИА "Воронеж"

Воронежский механический завод (ВМЗ), выпускающий двигатели для ракет-носителей типа «Союз» и «Протон», перейдет под управление научно-производственного объединения «Энергомаш», сообщил «КоммерсантЪ Черноземье» в понедельник, 30 января. Решение принято на совещании под руководством вице-премьера Дмитрия Рогозина, которое состоялось на ВМЗ в субботу, 28 января.

Правительство РФ считает, что мера поможет вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона». По словам гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова, решение принято «в рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения», а также, чтобы повысить качество продукции «Роскосмоса». Игорь Арбузов заявил, что уже разработана «дорожная карта» преобразований.

По информации «Ъ», основными темами встречи 28 января стали проблемы в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 (устанавливаются на вторую и третью ступени «Протона» соответственно). По словам Дмитрия Рогозина, сотрудники, допустившие брак, «должны быть выявлены, продемонстрированы всему честному народу». Проверяющие с правоохранителями установят, кто из работников подменил технологии и документы. На ВМЗ началась служебная проверка.

Контекст

За последние годы произошло несколько аварий, связанных с ошибками воронежских конструкторов. В мае 2015 года с космодрома «Байконур» запустили ракету-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и космическим аппаратом «МексСат-1». На 497 секунде у аппарата отказал двигатель третьей ступени, выпущенный в 2013 году на Воронежском мехзаводе. Крушение «Протона» с воронежским двигателем обошлось бюджету в 57 млн рублей. По факту аварии возбудили уголовное дело. Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров заявил об увольнении гендиректора КБХА, где был разработан двигатель. Комаров связал увольнение с аварией «Протона».

Космический корабль «Прогресс МС-04» потерпел крушение в 2016 году из-за производственного дефекта воронежского двигателя. Гендиректор ВМЗ Иван Коптев уволился в связи с «неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции».

В январе 2017 года в двигателе второй ступени ракет-носителей «Протон-М», произведенном на Воронежском мехзаводе, нашли не соответствующий конструкторской документации припой (сплав для паяния).

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