Правительство РФ передало Воронежский мехзавод под управление «Энергомаша»
Мера должна вывести предприятие из кризиса и исключить новые ошибки при сборке.
Мера должна вывести предприятие из кризиса и исключить новые ошибки при сборке.
Воронежский механический завод (ВМЗ), выпускающий двигатели для
Правительство РФ считает, что мера поможет вывести из кризиса предприятие, допустившее выпуск бракованных ракетных двигателей и затормозившие пусковую программу «Протона». По словам гендиректора «Энергомаша» Игоря Арбузова, решение принято «в рамках формирования интегрированной структуры ракетного двигателестроения», а также, чтобы повысить качество продукции «Роскосмоса». Игорь Арбузов заявил, что уже разработана «дорожная карта» преобразований.
По информации «Ъ», основными темами встречи 28 января стали проблемы в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214 (устанавливаются на вторую и третью ступени «Протона» соответственно). По словам Дмитрия Рогозина, сотрудники, допустившие брак, «должны быть выявлены, продемонстрированы всему честному народу». Проверяющие с правоохранителями установят, кто из работников подменил технологии и документы. На ВМЗ началась служебная проверка.
Контекст
За последние годы произошло несколько аварий, связанных с ошибками воронежских конструкторов. В мае 2015 года с космодрома «Байконур» запустили
Космический корабль «Прогресс МС-04» потерпел крушение в 2016 году
В январе 2017 года в двигателе второй ступени