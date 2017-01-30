Новосибирцам станет сложнее оформить дачу в собственность

Раньше параметры домика и участка владелец указывал самостоятельно, но теперь в учреждение Росреестра необходимо предоставить технический план, выполнить который может только кадастровый инженер.

«Это нововведение должно положить конец недоразумениям между соседями, когда один сосед, оформляя собственность на землю, “прихватывает” кусок участка другого соседа, который свой огород еще не приватизировал. Кадастровый инженер уже не допустит подобных нечестных действий со стороны дачников», — рассказала Наталья Ивачатова, заместитель руководителя Управления Росреестра по Новосибирской области.

Цена вопроса оформления технического плана на дачный участок в Новосибирской области — от 2 до 8 тысяч рублей.