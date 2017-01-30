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16:00 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В Ростове открылась ярмарка камчатской рыбы

Знаменитые деликатесы из Охотского моря и Тихого океана можно приобрести в Ростове-на-Дону на проспекте Нагибина перед «ДонЭкспоцентром».

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

По словам рыбопереработчиков, морепродукты изготавливают по государственным стандартам и не замораживают при транспортировке. Это позволяет сохранить полезные вещества.

На прилавках богатый выбор: палтус, чавыча, белорыбица, кижуч и, конечно, красная икра. Рыба холодного и горячего копчения, в рулетах и целыми пластами.

Производители уверяют, что качество продукта на высоте. Приобрести товар можно до 5 февраля.

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