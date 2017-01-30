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12:36 (мск), источник: Новости Перми

В феврале снизится стоимость билетов на электрички в черте Перми

«Пермская пригородная компанию» проведет акцию, в рамках которой цена на билеты на пригородные поезда составит 20 рублей. Это распространяется только на электрички, курсирующие в черте города.

Источник: Новости Перми

С 1 по 28 февраля 2017 года «Пермская пригородная компания» проведет акцию «Равняем цены». В этот период стоимость билетов на электрички, которые курсируют в границах Перми, будет снижена на 35% и составит 20 рублей. Под акцию попадают билеты на тарифе «Агломерация Пермь».

На билет для детей от пяти до семи лет, а также на провоз мелких домашних животных будет действовать скидка 25% от стоимости полного билета: цена проездного документа составит пять рублей.

Тариф «Агломерация Пермь» действует на участке 40 км (станции Курья — Голованово и станция Пермь-2 — о.п. 1447 км).

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