В феврале снизится стоимость билетов на электрички в черте Перми

С 1 по 28 февраля 2017 года «Пермская пригородная компания» проведет акцию «Равняем цены». В этот период стоимость билетов на электрички, которые курсируют в границах Перми, будет снижена на 35% и составит 20 рублей. Под акцию попадают билеты на тарифе «Агломерация Пермь».



На билет для детей от пяти до семи лет, а также на провоз мелких домашних животных будет действовать скидка 25% от стоимости полного билета: цена проездного документа составит пять рублей.



Тариф «Агломерация Пермь» действует на участке 40 км (станции Курья — Голованово и станция Пермь-2 — о.п. 1447 км).