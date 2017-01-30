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12:50 (мск), источник: РИА Крым

Крым и Севастополь спорят о принадлежности 300 га леса в районе Фороса

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). Основной сложностью установки границы между Республикой Крым и Севастополем является вопрос принадлежности 300 га леса в районе Фороса.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города заявил вице-спикер севастопольского парламента Александр Кулагин.

Недавно представители правительства Крыма и Севастополя приступили к работе по определению границы между регионами. Согласно достигнутым договоренностям, разграничение будет проходить по границам кадастровых округов — 90 (Крымскому) и 91 (Севастопольскому).

Однако такой подход не устраивает Законодательное собрание Севастополя.

По словам Кулагина, границы между регионами, которые указаны в кадастровой карте Украины и в кадастровой карте России, сильно отличаются. «Сейчас кадастровая карта РФ отрезала от города Севастополя 300 га… Я считаю неприемлемым принимать за основу границы между 90 и 91 кадастровыми округами, поскольку эти границы существенно нарушают интересы Севастополя», — заявил вице-спикер Заксобрания.

В свою очередь директор департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Александр Моложавенко заявил, что документы на земельные участки в районе Фороса, которые по кадастровой карте Украины относятся к Севастополю, «привязаны» к Ялте и подчеркнул, что вопрос оформления границ находится в стадии обсуждения с представителями Крыма.

«Существующие границы определены следующими работами — в 1993 году Крымским филиалом института землеустройства, в 2007 году ПО “КРЫМНИОпроект”, в генеральном плане 2005 года (действующие на сегодняшний момент), и линии границ между 90 и 91 кадастровыми округами, установленными Росреестром в 2014 году. Ни одна из этих линий не была официально поставлена на кадастровый учет, как граница между Севастополем и Крымом», — отметил чиновник.

В ближайшее время запланирована очередная встреча севастопольских чиновников с представителями Республики Крым по обсуждению вопроса границы между регионами.

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