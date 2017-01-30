Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Психиатры выяснили, как ЛСД меняет восприятие реальности
СМИ узнали о международном розыске участников «Шалтая-Болтая»
У Пелагеи и хоккеиста Ивана Телегина родилась дочь
Нюша поделилась пляжным фото
США решили оценить способность РФ и Китая пережить ядерный ударВоенным предстоит оценить жизнеспособность инфраструктуры стран и надежность механизмов управления государством
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Дочь Меладзе сыграет вторую свадьбу в Марракеше
82-летняя народная артистка РФ экстренно госпитализирована - СМИ
СМИ: Алибасов успокаивал Джигурду у Малахова
УАЗ выпустит конкурента «Газели»: появились фото прототипа
В Подмосковье угнали автомобиль с 7 кг золота
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
16Femen объявили о распаде движения
6В Италии спасли трех щенков из накрытого лавиной отеля
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
12:57 (мск), источник: Время Воронежа

В Воронеже предлагается застроить ветхий квартал у Центрального автовокзала

Начальная цена муниципального аукциона составляет всего 4,5 млн рублей.

Управление строительной политики администрации Воронежа продолжает свою нелегкую деятельность даже в непростых условиях реформы, о необходимости которой столь шумно объявил губернатор Алексей Гордеев. В частности, это управление выставило на аукцион право развития ветхого жилого квартала напротив Центрального автовокзала с начальной ценой в 4,55 млн рублей.

Квартал этот располагается в границах Московского проспекта, улиц 45-й Стрелковой Дивизии и Славы, а также переулка Ракетного. Ее площадь составляет 3,9 га. Еще в марте 2015 года администрация города издала постановление, по которому сносу и реконструкции подлежат только ветхие двух- и трехэтажные дома, расположенные на этой территории. Как отмечает «Абирег», высотные дома, расположенные как бы «снаружи» квартала (десятиэтажка по Московскому проспекту, две десятиэтажки по улице 45-й Стрелковой Дивизии и две девятиэтажки по улице Славы) проектом застройки не затрагиваются.

Всего здесь запланирован снос 20 ветхих домов. Некоторые из них признаны аварийными и уже расселены, а другие — снесены.

Аукцион назначен на 27 февраля.

Автор: Семен Охлопков.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Суд продлил арест предполагаемого создателя «Шалтая-Болтая»
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
5 самых «горячих» новинок 2017 года Несмотря на продолжающийся кризис на российском авторынке, в этом году у нас появится немало интересных машин. Представляем пятерку самых ожидаемых
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Названа лучшая актриса года по версии Гильдии киноактеров США Одна из самых престижных кинопремий мира была вручена лучшим актерам кино и телевидения
Недвижимость
В Китае 19 многоэтажных зданий снесли за 10 секунд
Как сделать квартиру светлее: советы профи
Россияне отказались от частного строительства
Forbes назвал «королей российской недвижимости»
Леди
Как одеваются стильные француженки на самом деле (фото) Стиль женщин во Франции далек от тех стереотипов, которые ему часто приписывают. Никаких беретов и тельняшек. Тогда что?
Дети
Абсурдная реклама теста на беременность рассмешила пользователей соцсетей На рекламном плакате с парой, потрясенной результатом анализа, не было бы ничего смешного, если бы не огромный живот будущей мамы.
Все о ремонте
Как отремонтировать небольшую кухню за 6 дней
Планировать ли кухню по «рабочему треугольнику»?
Можно ли установить кондиционер на фасаде?
7 недостатков интерьера, которые легко исправить
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь