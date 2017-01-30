В Воронеже предлагается застроить ветхий квартал у Центрального автовокзала

Управление строительной политики администрации Воронежа продолжает свою нелегкую деятельность даже в непростых условиях реформы, о необходимости которой столь шумно объявил губернатор Алексей Гордеев. В частности, это управление выставило на аукцион право развития ветхого жилого квартала напротив Центрального автовокзала с начальной ценой в 4,55 млн рублей.

Квартал этот располагается в границах Московского проспекта, улиц 45-й Стрелковой Дивизии и Славы, а также переулка Ракетного. Ее площадь составляет 3,9 га. Еще в марте 2015 года администрация города издала постановление, по которому сносу и реконструкции подлежат только ветхие двух- и трехэтажные дома, расположенные на этой территории. Как отмечает «Абирег», высотные дома, расположенные как бы «снаружи» квартала (десятиэтажка по Московскому проспекту, две десятиэтажки по улице 45-й Стрелковой Дивизии и две девятиэтажки по улице Славы) проектом застройки не затрагиваются.

Всего здесь запланирован снос 20 ветхих домов. Некоторые из них признаны аварийными и уже расселены, а другие — снесены.

Аукцион назначен на 27 февраля.

Автор: Семен Охлопков.