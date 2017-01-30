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12:57 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирск пытались завезти семена запрещенных растений

Опасные растения обнаружили инспекторы Россельхознадзора.

Опасное растение-паразит чуть не попала на территорию нашего региона под видом семян.

По словам Андрея Каждана, старшего государственного инспектора отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по НСО, ежегодно в наш регион ввозится больше 2 миллиона пакетов семян различных растений. Не все из них одинаково полезны. Так, недавно в упаковках семян капусты, присланных в нашу область с юга России, инспекторы обнаружили семена повилики.

Повилика — опаснейшее растение-паразит, способное уничтожить все, с чем окажется рядом. «Повилика не имеет своей корневой системы. Она присасывается к другим растениям и питается их соками. В конечном итоге растение, к которому присосалась повилика, гибнет», — объясняет Андрей Каждан.

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