В Новосибирск пытались завезти семена запрещенных растений

Опасное растение-паразит чуть не попала на территорию нашего региона под видом семян.

По словам Андрея Каждана, старшего государственного инспектора отдела надзора в области карантина растений Управления Россельхознадзора по НСО, ежегодно в наш регион ввозится больше 2 миллиона пакетов семян различных растений. Не все из них одинаково полезны. Так, недавно в упаковках семян капусты, присланных в нашу область с юга России, инспекторы обнаружили семена повилики.