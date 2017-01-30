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13:09 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре изменится порядок оплаты за вывоз мусора

С 1 марта 2017 года услуга по вывозу мусора становится коммунальной.

В новой системе обязанности по вывозу твердых коммунальных отходов делегированы одной организации. После проведенных конкурсных процедур в декабре 2016 года региональным оператором по вывозу твердых коммунальных отходов в Краснодарской зоне, объединяющей территорию Краснодара и Динского района, стала ОАО «Мусороуборочная компания», сообщает пресс-служба городской администрации.

Ориентировочно с 1 марта 2017 года региональный оператор приступает к исполнению обязанностей по вывозу коммунальных отходов с территории всего города. Согласно законодательству, полномочия на вывоз отходов ему передаются на 10 лет в соответствии с заключенным соглашением между ОАО «Мусороуборочная компания» и Министерством ЖКХ и ТЭК Краснодарского края.

По информации специалистов, изменения в законодательстве также коснулись формирования тарифа на вывоз ТКО. В настоящее время новый тариф находится на утверждении в РЭК (региональной энергетической комиссии — департаменте цен и тарифов Краснодарского края). В ближайшее время краевыми властями также будут утверждены нормативы образования отходов как для физических лиц (проживающих в домах частного сектора и в многоквартирных домах), так и для юридических лиц.

С 1 марта 2017 года собственники, в соответствии с изменениями в законодательстве, должны будут заключить в обязательном порядке договоры на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами только с региональным оператором, в зоне действия которого образованы эти отходы.

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