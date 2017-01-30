В Волгограде продолжают штрафовать нерадивые управляющие компании

Как сообщили VOLGOGRADRU в региональной инспекции Госжилнадзора, «УК Центрального района» оштрафована на 75 тысяч рублей за завышенные суммы в платежках за горячее водоснабжение, предоставленное на общедомовые нужды. Плата начислялась с января по апрель 2016 года собственникам домов № 43А, 43Б по улице Пархоменко, № 40 В, 42 по улице Рокоссовского. По данному факту возбуждено дело об административном правонарушении.

УК Тракторозаводского района не соблюдала порядок начисления платы за электроснабжение на общедомовые нужды. С жалобой в Госжилнадзор обратились жители сразу трех многоквартирных домов в Волгограде: № 1 по улице Метростроевская, № 7А по улице Клименко, № 3 по улице Кропоткина. Управкомпания неправомерно применяла к нормативу повышающий коэффициент. Размер административного штрафа, назначенного мировым судьей, также составил 75 тысяч рублей.

Директор ООО «УК «Уютный город» оштрафован за неисполнение условий договоров управления многоквартирными домами. Собственники квартир в многоэтажках № 9 по улице Гагарина, № 22, 29 по проспекту Ленина, № 7 по улице 13-я Гвардейская, № 10 по улице Мира обратились в надзорный орган с жалобами на невыполнение управкомпанией своевременных ремонтных работ. Проведенная проверка подтвердила обоснованность претензий жителей. Общая сумма штрафов, назначенных руководителю компании, составила 100 тысяч рублей.