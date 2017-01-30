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15:08 (мск), источник: Вести - Калининград

На оплату долгов за отопление без штрафа остается чуть больше суток

С 1 февраля взыскание долгов за отопление будет происходить с применением санкций. Об этом напоминает пресс-служба «Калининградтеплосетей».

Срок действия акции «Заплати и сэкономь», которую объявило предприятие в связи с многочисленными обращениями горожан, не успевших оплатить долги в последние дни декабря, заканчивается во вторник, 31 января.

Возможностью закрыть долговой вопрос во внесудебном порядке воспользовались несколько сотен горожан. Однако еще много должников. 30 и 31 января — последние дни, когда можно оплатить долг без штрафа и пени.

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