На оплату долгов за отопление без штрафа остается чуть больше суток

Срок действия акции «Заплати и сэкономь», которую объявило предприятие в связи с многочисленными обращениями горожан, не успевших оплатить долги в последние дни декабря, заканчивается во вторник, 31 января.

Возможностью закрыть долговой вопрос во внесудебном порядке воспользовались несколько сотен горожан. Однако еще много должников. 30 и 31 января — последние дни, когда можно оплатить долг без штрафа и пени.