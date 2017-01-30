Власти Нижнего Новгорода задолжали за уборку снега почти миллион рублей

Об этом сообщил сити-менеджер Сергей Белов.

По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова, из-за проблем с финансированием в первую очередь очищаются от снега основные магистрали, а дворовые территории убираются по остаточному принципу.

«Если мы говорим в целом о качестве уборки территорий, у нас количество жалоб после новогодних праздников уменьшилось», — сказал он.

В основном это связано с тем, что была достигнута договоренность с ДУКами, которые теперь помогают в уборке муниципальных территорий.

«Мы неплохо убираем центральные магистрали. В этом году мы договорились с домоуправляющими компаниями, которые подхватили уборку проездов у дворовых территорий. Ситуация меняется к лучшему», — отметил Белов.

Дарья Вознесенская.