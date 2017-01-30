Власти Нижнего Новгорода задолжали за уборку снега почти миллион рублей
Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода перед подрядчиками, занимающимися уборкой снега, составляет 917 млн рублей.
Кредиторская задолженность администрации Нижнего Новгорода перед подрядчиками, занимающимися уборкой снега, составляет 917 млн рублей.
Об этом сообщил
По словам директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры Павла Маркова,
«Если мы говорим в целом о качестве уборки территорий, у нас количество жалоб после новогодних праздников уменьшилось», — сказал он.
В основном это связано с тем, что была достигнута договоренность с ДУКами, которые теперь помогают в уборке муниципальных территорий.
«Мы неплохо убираем центральные магистрали. В этом году мы договорились с домоуправляющими компаниями, которые подхватили уборку проездов у дворовых территорий. Ситуация меняется к лучшему», — отметил Белов.
Дарья Вознесенская.