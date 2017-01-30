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13:11 (мск), источник: Forbes.kz

Доллар к вечеру частично отыграл потерянные у тенге позиции

В понедельник, 30 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.

Источник: Forbes.kz

На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.

По результатам торгов на спот-рынке:

— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,52 тенге за доллар США при объеме торгов 37 700 тыс. долларов США;.

— по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 350,50 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро;.

— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.

— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4469 тенге за рубль при объеме торгов 176 000 тыс. рублей.

Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,25 тенге за доллар (-2,48 тенге), суммарный объем торгов — 74 000 тыс. USD (-11 350 тыс. USD).

На рынке операций валютного свопа:

— по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +6,5000% годовых при объеме торгов 10 500 тыс. USD;.

— по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +6,1649% годовых при объеме торгов 924 600 тыс. USD;.

— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.

В торгах приняли участие 23 банка.

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