Доллар к вечеру частично отыграл потерянные у тенге позиции
В понедельник, 30 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
В понедельник, 30 января, на сайте Казахстанской фондовой биржи были опубликованы итоги дневной сессии.
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) закончилась дневная торговая сессия по иностранным валютам.
По результатам торгов на спот-рынке:
— средневзвешенный курс доллара США с расчетами T+0 в тенге (USDKZT_TOD) составил 326,52 тенге за доллар США при объеме торгов 37 700 тыс. долларов США;.
— по доллару США с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс евро с расчетами T+0 в тенге (EURKZT_TOD) составил 350,50 тенге за евро при объеме торгов 200 тыс. евро;.
— по евро с расчетами T+1 и T+2 в тенге сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— по евро с расчетами T+0, T+1 и T+2 в долларах США сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали;.
— средневзвешенный курс рубля России с расчетами T+0 в тенге (RUBKZT_TOD) составил 5,4469 тенге за рубль при объеме торгов 176 000 тыс. рублей.
Средневзвешенный курс доллара США по итогам утренней и дневной сессий составил 326,25 тенге за доллар (-2,48 тенге), суммарный объем торгов — 74 000 тыс. USD (-11 350 тыс. USD).
На рынке операций валютного свопа:
— по USDKZT0001 средневзвешенная доходность составила +6,5000% годовых при объеме торгов 10 500 тыс. USD;.
— по USDKZT0002 средневзвешенная доходность составила +6,1649% годовых при объеме торгов 924 600 тыс. USD;.
— по EURKZT0001 и EURKZT0002 сделок заключено не было, на момент закрытия сессии котировки в торговой системе KASE отсутствовали.
В торгах приняли участие 23 банка.