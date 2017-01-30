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13:21 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

На поддержку пермских аграриев направят 140 федеральных миллионов

ПЕРМЬ, 30 января, РИА ФедералПресс. Свыше 140 миллионов рублей поступит из госказны на реализацию 9 проектов прикамских аграриев.

В министерстве сельского хозяйства РФ утвердили список инвестпроектов, которые в текущем году получат субсидии из федерального бюджета.

Среди предприятий, чьи проекты получили одобрение, оказались и прикамские хозяйства: «Ключи» (Чусовской район), Колхоз имени Ленина (Сивинский район), «Искирь» (Бардымский район), «Дубровинский» (Нытвенский район), Колхоз имени Ильича (Куединский район), «Шерья» (Нытвенский район), «Агросепыч» (Верещагинский район), «Агропромышленный комплекс «Красава» (Пермский район) и «Итера» (Осинский район). Агропредприятия реализуют проекты по строительству и модернизации молочных ферм.

Отметим, что данные проекты были поддержаны и на уровне региональных властей — в 2016 году из краевого бюджета на их поддержку было выделено более 51 млн рублей.

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