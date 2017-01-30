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13:17 (мск), источник: Om1.ru

Омская область вошла в антирейтинг по числу долгостроев

Управление Генеральной прокуратуры РФ подвело итоги проверок деятельности застройщиков жилья в Сибирском федеральном округе.

Так, за 2016 год в сфере долевого строительства многоквартирных домов было выявлено более 1500 нарушений закона среди сибирских строительных компаний, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. По ним направлено в суды 20 исков, опротестовано 36 незаконных правовых актов.

В том числе нарушения были выявлены и в Омской области. Прежде всего, регион (наравне с Красноярским краем, Иркутской и Новосибирской областями) вошел в антирейтинг по затяжному или вовсе приостановленному строительству.

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

 — В СФО числится около 160 объектов, строительство которых осуществляется медленно или приостановлено. Наибольшее их количество сосредоточено в Красноярском крае, Иркутской, Новосибирской и Омской областях.

Также в Омской области (как и в Хакасии, Алтайском и Красноярском краях) заключенные договоры ущемляли права дольщиков. По требованиям прокуроров документы приводились в соответствие с законом.

Кроме того, в омском регионе правоохранители выявили случаи, когда изменения в проектные декларации вносились несвоевременно, нецелевого использования застройщиками денежных средств дольщиков.

Пресс-служба прокуратуры Омской области:

 — По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 292 виновных лица, органами следствия и дознания возбуждено 12 уголовных дел.

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