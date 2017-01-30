Объявлен рейс из Перми в Тунис на летний сезон-2017

Три рейса в мае заявила компания Nordwind (оператор Pegas Touristik), тип судна — Boeing 737. Эта же компания заявила еще одну полетную программу в турецкий город Даламан, который будет уже вторым по этому направлению.

Напомним, в летнем туристическом сезоне-2017 уже поставлены чартерные рейсы в Турцию (Анталья), Болгарию (Бургас), Грецию (Салоники, Ираклион, Родос), Кипр (Ларнака), Испанию (Барселона) и Черногорию (Подгорица). После снижения зарубежного потока на 62% в прошлом году специалисты прогнозируют восстановление рынка в этом.