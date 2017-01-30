Казахстанским женщинам платили в два раза меньше, чем мужчинам в 2016 году

Самая высокая заработная плата зафиксирована у руководителей организаций сферы добычи сырой нефти и природного газа — 1 млн 118 тыс. тенге, это в 4,2 раза выше средней заработной платы руководителей сферы добычи угля и лигнита и в 3 раза — сферы строительства.

По результатам работы комитета статистики МНЭ оказалось, что в Казахстане существенная разница между зарплатами обычных сотрудников и руководителей сохраняется. Так, средняя заработная плата работников, относимых к категории руководителей, в 2 раза превышала заработную плату специалистов высшего уровня квалификации, в 2,6 раз — специалистов среднего уровня квалификации и в 4,4 раза — неквалифицированных рабочих.

Министерство национальной экономики подсчитало заработную плату казахстанцев в 2016 году. Самую высокую зарплату получали руководители в сфере добычи нефти, а мужчины в целом более высокооплачиваемые специалисты, чем женщины, сообщает NUR.KZ со ссылкой на МНЭ.

Следует отметить, что специалисты высшего и среднего уровней квалификации получали высокую заработную плату в сфере добычи сырой нефти и природного газа- 571 тыс. тенге и 482 тыс. тенге соответственно.

При этом в сельском, лесном и рыбном хозяйстве самая высокая зарплата составила 166 тыс. тенге и получали ее трактористы-машинисты. Самая низкая оплата у фермеров, стригалей и охранников — 27−41 тыс. тенге.

Не менее интересная тенденция — разница в оплате труда женщин и мужчин. На аналогичных должностях мужчины получают в 1,1 — 2,2 раза больше, чем женщины. В среднем заработная плата мужчин, работающих на должности руководителя организации, сложилась в 540 тыс. тенге, переводчика — в 282 тыс. тенге, экономиста — в 202 тыс. тенге, бухгалтера — в 167 тыс. тенге.

В сентябре 2016 года у руководителей организаций в Алматы и в Атырауской области сложилась наиболее высокая заработная плата: 920 тыс.тенге и 716 тыс. тенге соответственно.

Менее оплачиваемой эта должность была в Южно-Казахстанской, Жамбылской, и Алматинской областях, где руководители получали от 226 до 253 тысяч тенге. По регионам республики различие между максимальной зарплатой руководителя организации и ее минимальным значением составило — 4,1 раза.

Заработная плата преподавателя высшего учебного заведения в среднем по стране составила около 133 тыс.тенге, а ее разница между регионами составила 2,7 раза, преподавателя в системе среднего образования и начальной школы — соответственно 109 тыс.тенге и 1,6 раза, воспитателя — 75 тыс. тенге и 1,5 раза.