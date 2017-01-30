Более 17 млрд рублей вложат в МСБ в Новосибирской области за шесть лет
Впервые в программе развития малого и среднего бизнеса учитываются внебюджетные средства.
Впервые в программе развития малого и среднего бизнеса учитываются внебюджетные средства.
НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Около 17,3 млрд рублей планируется вложить в развитие малого и среднего бизнеса в Новосибирской области в ближайшие шесть лет. Из них около 80% обеспечат внебюджетные источники, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов.
«Общий объем финансирования государственной программы (развития малого и среднего предпринимательства — прим. ТАСС) в ближайшие 6 лет составляет 17,3 млрд рублей. Впервые мы в этой программе учитываем средства внебюджетные — это средства двух фондов, Фонда микрофинансирования и гарантийного фонда», — сказал Симонов на заседании областного правительства.
Он уточнил, что к внебюджетным источникам также относятся средства общественных организаций,
Средства пойдут на субсидирование предпринимателей в рамках различных программ грантовой поддержки, развитие инфраструктуры, такой как
Новосибирская область является одним из лидеров по развитию МСБ: занимает 9-е место в России и первое — в Сибирском федеральном округе.