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13:49 (мск), источник: ТАСС

Более 17 млрд рублей вложат в МСБ в Новосибирской области за шесть лет

Впервые в программе развития малого и среднего бизнеса учитываются внебюджетные средства.

НОВОСИБИРСК, 30 января. /ТАСС/. Около 17,3 млрд рублей планируется вложить в развитие малого и среднего бизнеса в Новосибирской области в ближайшие шесть лет. Из них около 80% обеспечат внебюджетные источники, сообщил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Николай Симонов.

«Общий объем финансирования государственной программы (развития малого и среднего предпринимательства — прим. ТАСС) в ближайшие 6 лет составляет 17,3 млрд рублей. Впервые мы в этой программе учитываем средства внебюджетные — это средства двух фондов, Фонда микрофинансирования и гарантийного фонда», — сказал Симонов на заседании областного правительства.

Он уточнил, что к внебюджетным источникам также относятся средства общественных организаций, торгово-промышленных палат и Новосибирского областного центра развития промышленности и предпринимательства. Также в общей структуре финансирования программы около 13% приходится на средства федерального бюджета, остальное — областной и местные бюджеты.

Средства пойдут на субсидирование предпринимателей в рамках различных программ грантовой поддержки, развитие инфраструктуры, такой как бизнес-инкубаторы, промышленные парки, центры прототипирования и т. п.

Новосибирская область является одним из лидеров по развитию МСБ: занимает 9-е место в России и первое — в Сибирском федеральном округе.

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