Новосибирская область в лидерах по количеству предприятий малого бизнеса

Новосибирская область в 2016 году вошла в девятку лучших в сфере развития малого и среднего бизнеса по России и стала лидером по Сибирскому Федеральному округу. Это подтверждается множеством показателей. По 4 из 5 показателей уже сегодня Новосибирская область превышает данные, заложенные в стратегию на 2030 год.

«Общий объем финансирования государственных программ на 6 лет составил 17, 3 млрд рублей. Впервые мы в этой программе учитываем также и внебюджетные средства, а это почти 80 процентов. Деньги мы используем на оказание поддержки малому и среднему предпринимательству», рассказал Николай Симонов, министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области.

Бюджет можно разделить на 4 группы — субсидии объектам малого и среднего предпринимательства, развитие организаций, образующих инфраструктуру для поддержки предпринимательства, организация мероприятий и софинансирование муниципальных программ.

«В том году завершила действие предыдущая программа развития субъектов малого и среднего предпринимательства на 2012−2016 годы, и в этой связи в середине прошлого года мы приступили к разработке аналогичной программы на 2017- 2022 годы», — добавил Николай Николаевич.

Для этого в июне была создана специальная рабочая группа, куда вошли депутаты, представители муниципальных образований, общественных организаций, занимающихся развитием среднего и малого бизнеса, инфраструктуры. Цель программы соответствует стратегии развития малого и среднего бизнеса, в ней власти заложили наиболее эффективные мероприятия по поддержке бизнесменов.