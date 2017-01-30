В Башкирии выросла среднемесячная зарплата

Согласно полученным данным, за прошедший период наблюдается рост среднемесячной заработной платы. Об этом сообщается на сайте Правительства РБ.

Как сообщает портал, итоги были подведены в ходе очередного оперативного совещания, которое состоялось 30 января. В ходе совещания министр экономического развития РБ Сергей Новиков озвучил предварительные результаты социально-экономического развития республики за 2016 год.

По его словам, за прошедший период удалось обеспечить рост заработной платы. Вырос и показатель среднемесячной заработной платы. В период за январь-ноябрь 2016 года он стал выше на 7%. В результате средняя зарплата составила 27,3 тыс. рублей.

Также на мероприятии было отмечено, что удалось достичь положительной динамики в промышленности, где темп роста составил 102,6% и в сельском хозяйстве — 100,8%.

Также стало известно, что достигнуто плановое значение по вводу жилья. Всего в республике построено 2,7 млн кв. м., что является лидирующим показателем среди регионов ПФО.