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14:00 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии вновь подорожал бензин

УФА, 30 янв 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. На автозаправочных станциях «Башнефти» вновь подорожал бензин. Последний раз повышение цен на АЗС этой компании произошло неделю назад.

Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum. Цены на них выросли на 20 копеек — 35,10 рубля и 35,70 рубля за литр, соответственно.

Розничные цены ООО «Башнефть-Розница» формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке. Таким образом, цены на АЗС/АЗК ООО «Башнефть-Розница» в Башкортостане полностью отражают динамику всех вышеперечисленных факторов, пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе компании.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце декабря на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.

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