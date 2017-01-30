В Башкирии вновь подорожал бензин

Удорожание коснулось двух марок бензина — АИ-92 и АИ-92 Atum. Цены на них выросли на 20 копеек — 35,10 рубля и 35,70 рубля за литр, соответственно.

Розничные цены ООО «Башнефть-Розница» формируются с учетом себестоимости ресурса, временного лага, необходимого для физической доставки топлива в регионы, срока оборачиваемости нефтепродуктов на нефтебазах, а также в зависимости от баланса спроса и предложения на локальном рынке. Таким образом, цены на АЗС/АЗК ООО «Башнефть-Розница» в Башкортостане полностью отражают динамику всех вышеперечисленных факторов, пояснили агентству «Башинформ» в пресс-службе компании.

Как сообщало агентство «Башинформ», в конце декабря на автозаправочных станциях «Лукойл-Уралнефтепродукта» также подорожал бензин.