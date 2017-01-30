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14:38 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе растет задолженность по зарплате на госпредприятиях

СЕВАСТОПОЛЬ, 30 янв — РИА Новости (Крым). В Севастополе за последний месяц существенно увеличилась задолженность по зарплате на госпредприятиях, прежде всего — оборонного сектора.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

«На сегодня общая задолженность почти 47,8 млн рублей… Преобладает доля задолженности на предприятиях оборонного комплекса, среди которых самый крупный должник — ФГУП “771 ремонтный завод средств связи ЧФ Минобороны РФ”, сумма задолженности которого составляет 21,2 млн рублей. Севастопольский авиационный завод — 8,7 млн рублей задолженности и НТЦ “Импульс 2” — 5,26 млн рублей», — отметил чиновник.

Суммарно задолженность по зарплате предприятий ВПК составляет почти 35 млн рублей и за месяц выросла более чем на 8 млн рублей.

Растут долги по зарплате на ГУП «Городской автозаправочный комплекс» (на сегодня 2,8 млн рублей) и ГУП «Садовод» (0,72 млн рублей).

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил руководителям департаментов, которые курируют работу госпредприятий, оперативно решить проблему задолженности по зарплате.

«Если необходимо, подготовить предложения по кадровым изменениям, в том числе в ГУП “Городской автозаправочный комплекс”. Получается, три месяца назад погасили задолженность и заново растет. Не можем найти варианты, как запустить финансово-хозяйственную деятельность? То есть, не можем найти кадры. Тогда вместо работы в органах власти отправимся работать в автозаправочный комплекс. Поэтому найти кадровые решения», — подчеркнул глава региона.

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