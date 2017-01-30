В Севастополе растет задолженность по зарплате на госпредприятиях

Об этом в ходе аппаратного совещания в правительстве города сообщил директор департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станислав Борисенко.

«На сегодня общая задолженность почти 47,8 млн рублей… Преобладает доля задолженности на предприятиях оборонного комплекса, среди которых самый крупный должник — ФГУП “771 ремонтный завод средств связи ЧФ Минобороны РФ”, сумма задолженности которого составляет 21,2 млн рублей. Севастопольский авиационный завод — 8,7 млн рублей задолженности и НТЦ “Импульс 2” — 5,26 млн рублей», — отметил чиновник.

Суммарно задолженность по зарплате предприятий ВПК составляет почти 35 млн рублей и за месяц выросла более чем на 8 млн рублей.

Растут долги по зарплате на ГУП «Городской автозаправочный комплекс» (на сегодня 2,8 млн рублей) и ГУП «Садовод» (0,72 млн рублей).

Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил руководителям департаментов, которые курируют работу госпредприятий, оперативно решить проблему задолженности по зарплате.