Железобетонные пакгаузы на «Стрелке» в Нижнем Новгороде планируется снести

Как сообщил в ходе круглого стола на тему «Проблемы сохранения историко-культурного наследия Нижнего Новгорода в свете исполнения поручений Президента РФ» руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Владимир Хохлов, они не представляют культурной или исторической ценности.

По его словам, железобетонные пакгаузы, установленные в 1930-х годах являются типовым проектом и не имеют культурной ценности. Кроме того, они закрывают собой собор Александра Невского и «портят» исторический облик. Предлагается снести пакгаузы и организовать вместо них прогулочную зону или построить краеведческий музей. В свою очередь металлические конструкции пакгауза будут сохранены, так как они представляют культурную ценность и признаны госэкспертизой «охраняемыми».

В свою очередь архитектурный критик и активист общественной группы «Стрелка» Марина Игнатушко заявила, что общественность выступает за сохранение железобетонных пакгаузов, так как они давно вписались в исторический облик города. Группа «Стрелка» также намерена добиться признания пакгаузов объектом культурного наследия.

Как сообщалось ранее со ссылкой на губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, пакгаузы на «Стрелке» в Нижнем Новгороде необходимо сохранить.

Ранее сообщалось, что более 40% опрошенных нижегородцев высказались за создание природного парка на Стрелке.