Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В особняке российского олигарха откроют ночлежку
Ученые обнаружили признаки жизни после смерти
Посольство РФ ответило Мэй стихотворением на ее слова о Путине
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Дочь Курта Кобейна дебютировала в модельном бизнесе
Пытки террористов и ловля мигрантов: Трамп вернет США величие Что успел сделать Дональд Трамп на посту президента
Близняшки с разным цветом кожи покорили соцсети
Учителей московской школы обвинили в сексуальных домогательствах
Свадебная церемония завершилась 47 смертями
Мать с дочкой попали под поезд метро
"Волочкова отдыхает": фанаты комментируют шпагат Гагариной
СМИ: 47-летняя Блёданс показала изменившуюся грудь
Коллега Меган Маркл намекнул на ее помолвку с принцем Гарри
Нюша поделилась пляжным фото
СМИ: 40-летняя Елена Ваенга решила начать новую жизнь
Поклонники осудили жену Газманова за внешний вид
Водители уровня «бог»: посвящается профессионалам
Новый Cadillac продают уже 24 года (и не продали)
Фоторепортажи
9NASA показало посадку зонда на Титан
7Арктическая бригада РФ провела учения по езде на упряжках
16Femen объявили о распаде движения
10В Великобритании выпустят марки в честь Дэвида Боуи
14:15 (мск), источник: НТА-Приволжье

Железобетонные пакгаузы на «Стрелке» в Нижнем Новгороде планируется снести

Нижний Новгород. 30 января. НТА-Приволжье — Железобетонные пакгаузы на «Стрелке» в Нижнем Новгороде планируется снести.

Источник: НТА-Приволжье

Как сообщил в ходе круглого стола на тему «Проблемы сохранения историко-культурного наследия Нижнего Новгорода в свете исполнения поручений Президента РФ» руководитель управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области Владимир Хохлов, они не представляют культурной или исторической ценности.

По его словам, железобетонные пакгаузы, установленные в 1930-х годах являются типовым проектом и не имеют культурной ценности. Кроме того, они закрывают собой собор Александра Невского и «портят» исторический облик. Предлагается снести пакгаузы и организовать вместо них прогулочную зону или построить краеведческий музей. В свою очередь металлические конструкции пакгауза будут сохранены, так как они представляют культурную ценность и признаны госэкспертизой «охраняемыми».

В свою очередь архитектурный критик и активист общественной группы «Стрелка» Марина Игнатушко заявила, что общественность выступает за сохранение железобетонных пакгаузов, так как они давно вписались в исторический облик города. Группа «Стрелка» также намерена добиться признания пакгаузов объектом культурного наследия.

Как сообщалось ранее со ссылкой на губернатора Нижегородской области Валерия Шанцева, пакгаузы на «Стрелке» в Нижнем Новгороде необходимо сохранить.

Ранее сообщалось, что более 40% опрошенных нижегородцев высказались за создание природного парка на Стрелке.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
США оценят способность России и Китая пережить ядерный удар
Путин предложил обязать казачьих атаманов отчитываться о доходах
Россия обжалует в ВТО антидемпинговые пошлины ЕС
Титул «Мисс Вселенная» завоевала француженка
Социологи выяснили главные страхи россиян
В допинговом докладе Макларена обнаружили ошибки
Россию просят разрешить поставки рыбы из района близ «Фукусимы»
Спорт
«Под знаком созидания»: до старта ЧМ-2018 осталось 500 дней Практически во всех регионах подготовка к чемпионату мира идет в рабочем режиме
Авто
Новое поколение Lada 4x4: АВТОВАЗ разъяснил ситуацию В Тольятти прокомментировали, как движется разработка внедорожника нового поколения
Hi-Tech
Разоблачение AliExpress: как обманывают в «Киберпонедельник» Hi-Tech Mail.Ru разоблачает «Первый Киберпонедельник года» от AliExpress. Смотрите видео, чтобы узнать все подробности и не позволить себя обмануть
Кино
Триумф Высоцкой и «Экипажа»: яркие моменты премии «Золотой орел» В Москве состоялась юбилейная, 15-я церемония вручения премии Национальной академии кинематографических искусств и наук
Недвижимость
Новые технологии, которые делают дом «самостоятельным»
Как снять квартиру, если у вас домашний питомец?
Россияне отказались от частного строительства
Правительство рассмотрит новые льготы на капремонт
Леди
Как выглядели первые леди США до Мелании Трамп (фото) Кто жил в Белом доме до модели из Словении?
Дети
Названы самые популярные детские имена в Москве в 2016 году В столичном управлении ЗАГС рассказали о самых редких и самых популярных именах новорожденных, появившихся на свет в прошлом году.
Все о ремонте
Как быстро и просто преобразить интерьер
Двушка в хрущевке: как распланировать пространство
Как выбрать краску для стен: 7 правильных шагов
Как разделить маленькую квартиру на зоны?
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь