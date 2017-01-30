Екатеринбуржцы останутся без трамваев и троллейбусов
Если не решится проблема энергодолгов.
Если не решится проблема энергодолгов.
Екатеринбуржцы рискуют остаться без трамваев и троллейбусов
Как сообщили «Уралинформбюро» в
Стоит добавить, что финансовые трудности сейчас испытывает не только «ТТУ», но и «МОАП». Ранее в отношении автобусников даже подавали иск о банкротстве. Единственная надежда муниципальных предприятий — на новую транспортную схему, благодаря которой доходы перевозчиков должны значительно вырасти.