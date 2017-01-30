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14:33 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Екатеринбуржцы останутся без трамваев и троллейбусов

Если не решится проблема энергодолгов.

Екатеринбуржцы рискуют остаться без трамваев и троллейбусов из-за огромных долгов МУП «ТТУ» перед энергетиками.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе «Екатеринбургской электросетевой компании», «Екатеринбургэнергосбыт» подал заявку об отключении ТТУ от электроэнергии. Долги Трамвайно-троллейбусного управления должно погасить до 6 февраля. В противном случае энергетики могут пойти на крайние меры.

Стоит добавить, что финансовые трудности сейчас испытывает не только «ТТУ», но и «МОАП». Ранее в отношении автобусников даже подавали иск о банкротстве. Единственная надежда муниципальных предприятий — на новую транспортную схему, благодаря которой доходы перевозчиков должны значительно вырасти.

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