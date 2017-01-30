Южноуральцам предложили рассказать, как благоустроить 16 моногородов

Жители моногородов Челябинской области могут предложить свои идеи по их благоустройству — для этого в рунете запустили специальную онлайн-платформу моногорода.рф, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Всего в России 319 моногородов, из них 16 — в Челябинской области. Ранее сообщалось, что наиболее сложное социально-экономическое положение в семи из них. Это Аша, Бакал, Верхний Уфалей, Карабаш, Нязепетровск, Усть-Катав и Миньяр.

Пока ни одной идеи от юужноуральцев на сайт не поступало, впрочем времени еще достаточно: активная фаза краудсорсинга продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.

Организаторы проекта отмечают, что запуск сайта станет важным этапом в установлении прямого контакта между мэрами моногородов, жителями и городскими активистами. По словам экспертов, такое взаимодействие — один из ключевых факторов для успешного улучшения среды в монопоселениях.