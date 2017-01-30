Южноуральцам предложили рассказать, как благоустроить 16 моногородов
Свои идеи в стиле «было бы здорово, если…» можно высказать на специальном портале.
Свои идеи в стиле «было бы здорово, если…» можно высказать на специальном портале.
Жители моногородов Челябинской области могут предложить свои идеи по их благоустройству — для этого в рунете запустили специальную
Всего в России 319 моногородов, из них 16 — в Челябинской области. Ранее сообщалось, что наиболее сложное
Пока ни одной идеи от юужноуральцев на сайт не поступало, впрочем времени еще достаточно: активная фаза краудсорсинга продлится до конца февраля, затем все материалы будут переданы руководителям муниципальных образований.
Организаторы проекта отмечают, что запуск сайта станет важным этапом в установлении прямого контакта между мэрами моногородов, жителями и городскими активистами. По словам экспертов, такое взаимодействие — один из ключевых факторов для успешного улучшения среды в монопоселениях.