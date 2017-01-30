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14:09 (мск), источник: Калининград.Ru

Стоимость проезда в калининградских автобусах повысили до 20 рублей

Соответствующий приказ подписал руководитель региональной службы по регулированию цен и тарифов Кирилл Юткин.

Источник: Калининград.Ru

С 1 февраля стоимость проезда в общественном транспорте Калининграда увеличится с 18 до 20 рублей. Соответствующий приказ подписал руководитель региональной службы по регулированию цен и тарифов Кирилл Юткин.

Стоимость проезда в маршрутных такси пока останется на прежнем уровне — 22 рубля.

К нам обратился один перевозчик по маршруткам, но в виду того, что документы не соответствуют требованиям, мы им их вернули. Поэтому если нам будет представлен правильный пакет документов, будем рассматривать. На настоящий момент у нас документов по маршруткам на рассмотрении нет, — прокомментировал Юткин в телефонном разговоре с корреспондентом Калининград.Ru.

Ранее мэр Александр Ярошук заявил, что городская администрация вправе самостоятельно установить стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте, однако власти будут ориентироваться на тариф, утверждённый региональной службой.

Мы понимаем, какое это будет неудобство для горожан, когда на муниципальном транспорте будет одна цена за проезд, а у коммерсантов — другая, — пояснил градоначальник.

До этого глава Калининграда заявлял, что проезд в общественном транспорте подорожает, потому что у «Калининград-ГорТранса» нет денег на зарплаты сотрудникам. По его словам, экономически обоснованный тариф на проезд составляет 28 рублей. Это позволило бы предприятию получать 10% прибыли, которую можно направить на развитие компании.

Однако врио губернатора Антон Алиханов выступил против такого повышения стоимости проезда. «Рост до 29 рублей — это просто космос какой-то. Вы там в стратосферу все, по-моему, в городе вышли, в безвоздушное пространство», — сказал Алиханов.

Последний раз стоимость проезда в общественном транспорте повышали 1 января 2015 года. Тогда тариф на проезд в автобусе вырос до 18 рублей, в маршрутном такси — до 22 рублей. До этого повышение произошло 1 января 2013 года. Проезд в автобусах подорожал с 12 до 15 рублей, в маршрутках — с 15 до 20.

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