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14:30 (мск), источник: Интерфакс

Лекарства в РФ будут маркировать кодами

Москва. 30 января. INTERFAX.RU — В России вводится в действие механизм маркировки лекарств специальными кодами, предотвращающий оборот контрафакта в аптечных сетях.

Источник: РИА "Новости"

«Подписан документ, который дает старт механизму маркировки упаковок лекарств специальными кодами, это часть работы по противодействию обороту фальсифицированной контрафактной продукции, которую мы ведем», — сказал премьер РФ Дмитрий Медведев на встрече с вице-премьерами в понедельник.

По его словам, в рамках проекта предусматривается, что будет создана специальная автоматизированная система, позволяющая отслеживать все этапы движения продукции от производителя до аптеки, и любой человек с помощью специального прибора-сканера или своего смартфона прямо при покупке лекарства в аптеке сможет проверить его на легальность.

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Медведев отметил, что, прежде чем вводить систему по всей стране, ее необходимо протестировать, а по итогам эксперимента принять решение об обязательности маркировки для всех участников этого рынка — производителей и торговых сетей.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович пояснил, что реализация проекта будет осуществляться совместно Федеральной налоговой службой и Росздравнадзором.

«Речь идет о примерно 350 тысячах участников оборота: это около тысячи производителей — примерно половина отечественных, половина зарубежных, это около 100 тысяч медицинских учреждений и около 250 тысяч аптечных организаций», — уточнил Дворкович.

По его словам, «на первом этапе системы пройдет период апробации, участие в системе будет добровольным в течение одного года».

«Уже сейчас о готовности участвовать в этой работе заявили ключевые производители лекарственных средств, в том числе по жизненно важным лекарствам, также готовность подтвердили основные дистрибьюторские сети и ряд крупнейших регионов, включая Москву. В Москве работа начнется в Зеленограде», — сказал Дворкович.

Комментарии
1
Миф
Еще одна баблососущая система?
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