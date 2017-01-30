Платная парковка в Перми может подорожать на 5 рублей в час

Стоимость платной парковки в центре Перми может подорожать на 5 рублей в час, сообщает Business Class. Как рассказал изданию начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис, в этом году зона парковки может расшириться, а парковочные места на отдельных участках — подорожать.

Сейчас в городе разрабатывают предложение о выделении нескольких зон, что позволит корректировать цену в отдельных кварталах. Стоимость парковки может повыситься в пределах пяти рублей. Напомним, сейчас парковка в центре города стоит 15 рублей в час.

В марте зону парковок обследуют — подсчитают их занятость и оборачиваемость мест. Там, в пиковое время заполняемость окажется выше 90%, стоимость места повысят. Однако, по словам Максима Киса, уже сейчас видно, что на большей части платной зоны этот уровень не превышается, поэтому и цены там не вырастут.