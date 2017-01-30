В Прикамье одна из самых дорогих продуктовых корзин в ПФО
По итогам декабря прошлого года, стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае превысила 3 500 рублей, что меньше среднего показателя по России.
По итогам декабря прошлого года, стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае превысила 3 500 рублей, что меньше среднего показателя по России.
По данным Пермьстата, в декабре 2016 года в Прикамье стоимость минимального продуктового набора составила 3 584 рубля. Этот показатель является одним из самых высоких по Приволжскому федеральному округу. Наибольшая стоимость продуктового набора по ПФО в Самарской области — 3 802 рубля.
В среднем по стране этот показатель составляет 3 701 рубль на месяц. С начала года стоимость продуктового набора в РФ увеличилась на 3,5%.