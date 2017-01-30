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14:48 (мск), источник: Новости Перми

В Прикамье одна из самых дорогих продуктовых корзин в ПФО

По итогам декабря прошлого года, стоимость минимального продуктового набора в Пермском крае превысила 3 500 рублей, что меньше среднего показателя по России.

Источник: Новости Перми

По данным Пермьстата, в декабре 2016 года в Прикамье стоимость минимального продуктового набора составила 3 584 рубля. Этот показатель является одним из самых высоких по Приволжскому федеральному округу. Наибольшая стоимость продуктового набора по ПФО в Самарской области — 3 802 рубля.

В среднем по стране этот показатель составляет 3 701 рубль на месяц. С начала года стоимость продуктового набора в РФ увеличилась на 3,5%.

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