В Прикамье одна из самых дорогих продуктовых корзин в ПФО

По данным Пермьстата, в декабре 2016 года в Прикамье стоимость минимального продуктового набора составила 3 584 рубля. Этот показатель является одним из самых высоких по Приволжскому федеральному округу. Наибольшая стоимость продуктового набора по ПФО в Самарской области — 3 802 рубля.



В среднем по стране этот показатель составляет 3 701 рубль на месяц. С начала года стоимость продуктового набора в РФ увеличилась на 3,5%.