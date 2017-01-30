Завод в Омской области оштрафовали за фальшивое сливочное масло

19 января мировой суд первомайского района Омска признал ООО «Азовский молочный завод» виновным в непредставлении сведений и информации. (ст. 19.7 КоАП РФ). В качестве наказания руководство завода отделалось предупреждением.

Судебное разбирательство началось после результатов проверки Управления Россельхознадзора, которая прошла 20 декабря 2016 года. Во время проверки были обнаружены серьезные нарушения законодательства. Предприятие представило органу государственного контроля искаженную информацию о поставщиках молочного сырья и продукции. Оказалось, что указанные юридическим лицом организации не осуществляют на «Азовский молочный завод» поставки.

Причиной проверки послужило то, что на заводе неоднократно выявляли фальсификацию. В производимой на заводе продукции, в частности, в сливочном масле «Крестьянское» не раз находили растительные жиры.

За нарушение технического регламента юридическое лицо ООО «Азовский молочный завод» было оштрафовано в соответствии с ч. 1 см. 14.43 КоапРФ. Также была отозвана декларация о соответствии на серийный выпуск сливочное масло. Материалы проверки уже направлены в судебные органы.