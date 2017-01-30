Средний белорусский вкладчик: бабушка, хранящая в банке 7 тысяч рублей

«Исходя из суммы банковских сбережений на одного человека, среднестатистическим белорусским вкладчиком можно считать: мужчину в возрасте от 26 до 60 лет, разместившего в банках денежные средства в сумме 7,3 тысяч рублей, и женщину в возрасте свыше 55 лет разместившую в банках денежные средства в размере семи тысяч рублей», — говорится в отчете Нацбанка по результатам исследования.

Как показало обследование, за третий квартал 2016 года общий объем вкладов в белорусских банках снизился на 3,4% или на 0,6 миллиардов рублей и на 1 октября 2016 года составил 16,87 миллиардов рублей.

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Национальный банк Беларуси провел очередное ежеквартальное обследование «Знай своего вкладчика» и выяснил, как выглядит среднестатистический белорусский владелец банковского депозита.

Исследование показало, что белорусские вкладчики по-прежнему предпочитают хранить сбережения в валюте. Доля валютных депозитов в общем объеме срочных банковских вкладов составила 14,1 миллиардов рублей в эквиваленте или 83,4%. В тоже время, по сравнению с прошлым кварталом, объем валютных депозитов снизился на 0,83 миллиарда рублей или на 5,6%. Вклады в национальной валюте выросли на 0,23 миллиарда рублей или на 9%.

Как подсчитали в Нацбанке, на одного вкладчика в среднем приходилось 6,79 тысяч рублей, размещенных на депозитах. За квартал эта сумма сократилась на 1,4%.

Примечательно, что на долю женщин в общем объеме срочных вкладов пришлось 57,5% депозитов, на долю мужчин — 42,5%.

Исследование также показало, что основными вкладчиками в белорусских банках среди физических лиц являются резиденты, которыми на 1 октября 2016 года было размещено 16,34 миллиарда рублей или 96,8% от общего объема размещенных вкладов.