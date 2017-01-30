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14:41 (мск), источник: Volga News

Изменения правил благоустройства в Самаре обсудят с общественностью

В понедельник, 30 января, на еженедельном совещании в администрации Самары руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов сообщил о планах по изменению правил благоустройства города.

Источник: РИА "Новости"

Чиновник отметил, что преобразования необходимы в связи с поправками к действующему законодательству и поступившими предложениями от общественных организаций и хозяйствующих субъектов.

«Принято решение провести анализ этих изменений и предложений. До 31 марта 2017 года эти вопросы необходимо обсудить с общественностью. Проект поправок будет размещен на сайте администрации Самары и департамента городского хозяйства», — рассказал Коновалов.

Изменения будут касаться сферы обращения с отходами, ремонта и содержания внутриквартальных проездов, содержания территории городского округа, уборки в летний и зимний периоды, содержания малых архитектурных форм, элементов фасадов зданий и организации земляных работ.

Глава Самары Олег Фурсов поручил рассмотреть данный проект в общественных советах и ТОСах, администрациях внутригородских районов и профильных департаментах.

«Нужно собрать максимальное количество предложений, проработать их и подготовить документ, который позволит городу жить по определенным правилам», — заявил он.

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