Завод «Красное Сормово» в 2017—2018 гг. планирует сдать заказчикам 13 танкеров и сухогрузов
Нижний Новгород. 30 января.
Нижний Новгород. 30 января.
Так, следует из
Также судоверфь построит 5 сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании «Пола Райз» (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пола Райз», Санкт Петербург — ИФ). Строительство сухогрузов начнется в текущем году, передача заказчику запланирована на 2018 год.
Заказчиком по этим десяти судам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).