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14:39 (мск), источник: Интерфакс

Завод «Красное Сормово» в 2017—2018 гг. планирует сдать заказчикам 13 танкеров и сухогрузов

Нижний Новгород. 30 января. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — ПАО «Завод «Красное Сормово» (Нижний Новгород) в 2017—2018 годах планирует сдать заказчикам 13 танкеров и сухогрузов, сообщает пресс-служба предприятия.

Так, следует из пресс-релиза, согласно заключенному недавно контракту, «Красное Сормово» в 2017 году планирует построить и передать три танкера-химовоза проекта RST27М для компании «БФ Танкер», еще 2 судна будут переданы в первой половине 2018 года.

Также судоверфь построит 5 сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании «Пола Райз» (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пола Райз», Санкт Петербург — ИФ). Строительство сухогрузов начнется в текущем году, передача заказчику запланирована на 2018 год.

Заказчиком по этим десяти судам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).

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