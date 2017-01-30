Завод «Красное Сормово» в 2017—2018 гг. планирует сдать заказчикам 13 танкеров и сухогрузов

Так, следует из пресс-релиза, согласно заключенному недавно контракту, «Красное Сормово» в 2017 году планирует построить и передать три танкера-химовоза проекта RST27М для компании «БФ Танкер», еще 2 судна будут переданы в первой половине 2018 года.

Также судоверфь построит 5 сухогрузных теплоходов проекта RSD59 для компании «Пола Райз» (по данным базы «СПАРК-Интерфакс», ООО «Пола Райз», Санкт Петербург — ИФ). Строительство сухогрузов начнется в текущем году, передача заказчику запланирована на 2018 год.

Заказчиком по этим десяти судам выступает «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК).