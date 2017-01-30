Цены на тепло в Челябинске взволновали главного жилищного инспектора страны

Напомним, что в конце прошлого года собственники нежилых помещений в Челябинской области, расположенных в жилых домах, начали жаловаться на резкий рост платежа за теплоэнергию — суммы счетов увеличились в 5−11 раз. Анализ показал, что повышение связано с изменением методики расчетов. По новой методике владельцы коммерческих помещений, даже оборудованные приборами учета, будут платить не только за собственное потребление, но и за все тепло, входящее в дом. По этому вопросу президент организации «Опора России» Александр Калинин встретился в Москве с главным государственным жилищным инспектором России, заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Андреем Чибисом.

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По мнению участников, встреча прошла достаточно продуктивно: удалось донести жалобы предпринимателей до федерального министерства, озвучить все те предложения, которые были выработаны совместно с коллегами на заседании рабочей группы в Челябинске. «В первую очередь Андрей Владимирович обратил внимание на то, что в других регионах такого резкого скачка нет, и подчеркнул, что нужно обязательно проверить, что именно произошло в Челябинской области. Такая проверка со стороны Государственной жилищной инспекции будет», — пообещал президент общественной организации. По словам Александра Калинина, Челябинские коммунальные тепловые сети могут нарушать российское законодательство, поэтому требуется соответствующая проверка. «По новым правилам, предприниматель оплачивает теплопотребление не только по повышенному тарифу, который в Челябинске в полтора раза больше, чем тариф для населения, но и ЧКТС выставляет предпринимателю к оплате Гкал еще и за общедомовое потребление, причем, все по тому же более высокому тарифу, — уточнил Александр Калинин. — Но ведь мы говорим о жилом доме, соответственно, тариф за общедомовое теплопотребление должен быть таким же, как для населения. Плата за общедомовое потребление электричества и воды рассчитывалась всегда именно так. На каком основании ЧКТС выставляет стоимость общедомовых Гкал по тарифу для прочих потребителей (более высокому) — неясно. Мы хотим, чтобы Челябинская госжилинспекция в этом разобралась, и, в случае нашей правоты, был произведен перерасчет с начала отопительного сезона».

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