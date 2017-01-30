Цены на тепло в Челябинске взволновали главного жилищного инспектора страны
В конце прошлой недели в Москве прошла рабочая встреча по проблеме резкого роста в Челябинской области счетов на теплоэнергию для собственников нежилых помещений.
В конце прошлой недели в Москве прошла рабочая встреча по проблеме резкого роста в Челябинской области счетов на теплоэнергию для собственников нежилых помещений.
Напомним, что в конце прошлого года собственники нежилых помещений в Челябинской области, расположенных в жилых домах, начали жаловаться на резкий рост платежа за теплоэнергию — суммы счетов увеличились в 5−11 раз.
Анализ показал, что повышение связано с изменением методики расчетов. По новой методике владельцы коммерческих помещений, даже оборудованные приборами учета, будут платить не только за собственное потребление, но и за все тепло, входящее в дом.
По этому вопросу президент организации «Опора России» Александр Калинин встретился в Москве с главным государственным жилищным инспектором России, заместителем министра строительства и
По мнению участников, встреча прошла достаточно продуктивно: удалось донести жалобы предпринимателей до федерального министерства, озвучить все те предложения, которые были выработаны совместно с коллегами на заседании рабочей группы в Челябинске. «В первую очередь Андрей Владимирович обратил внимание на то, что в других регионах такого резкого скачка нет, и подчеркнул, что нужно обязательно проверить, что именно произошло в Челябинской области. Такая проверка со стороны Государственной жилищной инспекции будет», — пообещал президент общественной организации.
По словам Александра Калинина, Челябинские коммунальные тепловые сети могут нарушать российское законодательство, поэтому требуется соответствующая проверка. «По новым правилам, предприниматель оплачивает теплопотребление не только по повышенному тарифу, который в Челябинске в полтора раза больше, чем тариф для населения, но и ЧКТС выставляет предпринимателю к оплате Гкал еще и за общедомовое потребление, причем, все по тому же более высокому тарифу, — уточнил Александр Калинин. — Но ведь мы говорим о жилом доме, соответственно, тариф за общедомовое теплопотребление должен быть таким же, как для населения. Плата за общедомовое потребление электричества и воды рассчитывалась всегда именно так. На каком основании ЧКТС выставляет стоимость общедомовых Гкал по тарифу для прочих потребителей (более высокому) — неясно. Мы хотим, чтобы Челябинская госжилинспекция в этом разобралась, и, в случае нашей правоты, был произведен перерасчет с начала отопительного сезона».
Напомним, что ранее Челябинское УФАС также заявило о создании рабочей группы по проверке действий ЧКТС, которая позволит органам власти и
На встрече обсудили и вопрос начислений за теплоснабжение в подвальных помещениях, не оборудованных приборами отопления. «Сейчас, по факту, такие подвалы не отапливаемы, но начисления производятся по нормативу или по общедомовому прибору учета, исходя из площади помещения, — отметил главный государственный жилищный инспектор Николай Дейнеко. — По нашему мнению, к таким помещениям должен применяться понижающий коэффициент или отдельные нормативы потребления, либо вообще должно быть исключено из расчетов, при наличии полной теплоизоляции общедомовых магистралей. Кстати, большая часть жалоб от предпринимателей поступило именно от владельцев таких нежилых помещений». В течение десяти дней такие предложения будут сформулированы и направлены заместителю министра.
Еще один немаловажный вопрос, который касается всех собственников жилых и нежилых помещений, — обязать ресурсоснабжающие организации, к которым относится и ЧКТС, устанавливать общедомовые приборы учета в многоквартирных жилых домах. Сейчас собственники домов, необорудованных приборами учета, оплачивают услуги по нормативу, который реально завышен.
Накануне московского диалога в Челябинске состоялась встреча руководителей челябинского отделения «Опоры России» с сенатором Олегом ЦЕПКИНЫМ, на которую также были приглашены председатель Городской думы Челябинска Станислав Мошаров и заместитель председателя Законодательного Собрания Челябинской области Семен Миттельман.
По мнению Станислава Мошарова, юридические лица могут решить проблему отсутствия ОПУ, купив и установив ОПУ, затем выставить счет управляющей компании, которая распределит стоимость прибора на всех жильцов дома и таким образом в течение нескольких лет компенсирует предпринимателю его затраты.
Однако бизнес не готов нести такие расходы. Цены на общедомовые счетчики начинаются от 280 тысяч рублей. Для малого и