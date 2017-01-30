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14:56 (мск), источник: Volga News

На поддержку молочного скотоводства в регионе направят 323 млн рублей

На поддержку молочного скотоводства в Самарской области направят 323 млн рублей.

Об этом сообщил глава регионального минсельхоза Алексей Попов 24 января на заседании комитета по сельскому хозяйству и продовольствию губдумы.

«В 2017 году меняется механизм предоставления господдержки сельскохозяйственным производителям, — сказал министр. — В этом году в Самарской области отдельные государственные полномочия по развитию молочного скотоводства переданы на муниципальный уровень. Это позволит органам местного самоуправления самостоятельно определять наиболее эффективные формы субсидирования в данной отрасли, точечно воздействовать на ситуации в отрасли».

По его словам, размер субвенций составляет порядка 242 млн руб., также в бюджете 2017 г. предусмотрены субсидии на повышение продуктивности крупного рогатого скота (КРС) молочного направления. размер субвенций составляет порядка 242 млн руб., 63 млн руб. из федерального бюджета, 121 млн руб. — из областного.

По данным областного аграрного ведомства, в 2016 г. в рамках закупки молочного КРС Самарская область приобрела 1165 голов, которые предоставлены в виде товарного кредита хозяйствам всех форм собственности.

Это позволило сохранить поголовье на уровне 2015 г. и увеличить продуктивность на 70 тыс. т молока.

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