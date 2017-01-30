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15:22 (мск), источник: БЕЛТА

Перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами утвержден в Беларуси

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден перечень социально значимых товаров, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года. Это закреплено постановлением Совета Министров от 27 января 2017 года № 81, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.

Источник: БЕЛТА

В перечень вошли свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый.

При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Постановление принято в соответствии с указом от 25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ вступает в силу после его официального опубликования. ​

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