Перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами утвержден в Беларуси

В перечень вошли свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, капуста белокочанная, лук репчатый.

При этом к социально значимым товарам, цены на которые регулируются облисполкомами и Минским горисполкомом не более 90 дней в течение одного года, не относятся свежие картофель, свекла столовая, морковь столовая, откалиброванные, мытые, расфасованные в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

Постановление принято в соответствии с указом от 25 февраля 2011 года № 72 «О некоторых вопросах регулирования цен (тарифов) в Республике Беларусь» и Протоколом об общих принципах и правилах конкуренции (приложение № 19 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года).

Документ вступает в силу после его официального опубликования. ​